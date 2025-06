Kate Middleton ignora i consigli e sfiora l’incidente imbarazzante

Kate Middleton ha regalato ancora una volta un momento indimenticabile durante la sua visita al nuovo V&A East Storehouse di Londra, sfoggiando eleganza e stile con un tailleur di Alexander McQueen. Tuttavia, l’attenzione si è spostata anche sulla sua spontaneità , quando ha quasi causato un episodio imbarazzante ignorando qualche regola. La Principessa del Galles ha incantato i presenti con i suoi gioielli speciali e un sorriso irresistibile, dimostrando che anche le piccole gaffe possono rendere un’icona ancora più umana e affascinante.

