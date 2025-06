Karima omaggia la musica italiana con l’album Canta autori

Un ritorno alle proprie radici per Karima nell'album Canta autori che vede la partecipazione di Nino Buonacore e di Fabio Concato. Un ritorno alle proprie radici, alla riscoperta di suoni, colori ed emozioni che fanno parte di un bagaglio artistico ricco e variegato. È questo il punto di partenza del nuovo disco di Karima, Canta Autori, fuori per Jando Music Via Veneto Jazz. Un album attraverso il quale l'Artista si avvicina con grande amore e rispetto ai grandi cantautori che hanno lasciato il segno nella musica e cultura italiana, con una versione dei loro brani personale, intima e allo stesso tempo passionale, elegante ed energica.

