Karen Pirie 2 su BritBox | Le prime immagini e i dettagli del nuovo mistero

Preparati a immergerti di nuovo nel mondo avvincente di Karen Pirie con la seconda stagione su BritBox! La talentuosa Lauren Lyle torna nei panni dell’acclamata detective scozzese, pronta a risolvere un intricato caso irrisolto del 1984. Scopri tutte le anteprime e le prime immagini di questa appassionante new entry, che promette ancora una volta suspense e colpi di scena sorprendenti!

Lauren Lyle torna come l'acclamata detective scozzese in una seconda stagione basata su un intricato caso irrisolto del 1984. Scopri tutti i dettagli e le prime immagini!. 🔗 Leggi su Mistermovie.it © Mistermovie.it - Karen Pirie 2 su BritBox: Le prime immagini e i dettagli del nuovo mistero

