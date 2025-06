Kane riconosce l’Inghilterra non è abbastanza bravo ma nessun panico dopo la sconfitta del Senegale

Harry Kane ha ribadito che l’Inghilterra non deve lasciarsi prendere dal panico dopo la sconfitta contro il Senegal. Nonostante la prima battuta d’arresto sotto la guida di Thomas Tuchel e la prima sconfitta contro un’avversaria africana in 22 incontri, il capitano britannico invita a mantenere la calma e a guardare avanti. Kane...

Breaking: Harry Kane ha insistito sul fatto che l’Inghilterra non si farà prendere dal panico dopo un’esibizione deludente contro il Senegal che li ha visti perdere 3-1 sul terreno della città. Questa è stata la prima sconfitta di Thomas Tuchel come capo allenatore dell’Inghilterra, in arrivo nella sua quarta partita, mentre è stata anche la prima volta che i tre leoni hanno perso contro gli avversari africani nella 22a partita del genere. Kane ha segnato il goal di apertura dopo soli sette minuti, diventando il primo giocatore dell’Inghilterra a segnare in ciascuna delle prime quattro partite di un manager dell’Inghilterra in carica. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Kane riconosce l’Inghilterra non è abbastanza bravo ma nessun panico dopo la sconfitta del Senegale

Se ne parla anche su altri siti

Inghilterra, Kane dopo il ko con l'Italia: "Niente panico, giudicateci per quanto faremo in Qatar" - Harry Kane predica calma in Inghilterra dopo la sconfitta con l'Italia.

Inghilterra, Kane: "Sconfitta difficile da accettare, altra occasione mancata. Southgate? Deve riflettere" - Il capitano dei Tre Leoni, ai microfoni di ITV, commenta così il ko dei suoi in finale di Euro 2024 contro la Spagna ...