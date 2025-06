Kaia Gerber per Givenchy | la prima campagna di Sarah Burton da donna a donna

Per oltre un secolo, la rappresentazione artistica e mediatica delle donne è stata dominata dall’imperante e giudicante sguardo maschile (male gaze). Qualcosa, però, sta cambiando. La prima campagna di Sarah Burton per Givenchy, con protagonista Kaia Gerber, si focalizza sul female gaze. Pertanto, la designer analizza i personaggi femminili a tutto tondo. Sotto la direzione della regista Halina Reijn, nota per il film Babygirl, la top model viene immortalata con un babydoll bianco, un vestito in raso rosso e un abito in pizzo. In una foto compare anche Reijn. “L’idea dietro la mia prima campagna per Givenchy era quella di concentrarmi sull’amicizia tra una regista e un’attrice. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Kaia Gerber per Givenchy: la prima campagna di Sarah Burton, da donna a donna

