Juventus Women è ufficiale | Massimiliano Canzi rinnova! Tutti i dettagli del prolungamento del contratto nel comunicato ufficiale

Juventus Women celebra un nuovo capitolo con il prolungamento di Massimiliano Canzi. Con entusiasmo e determinazione, il club annuncia la conferma del suo allenatore per le prossime due stagioni, consolidando così il progetto di crescita e successo della squadra femminile bianconera. Un passo importante che rafforza l’impegno della Juventus nel calcio femminile, creando basi solide per raggiungere nuovi traguardi. È il momento di guardare avanti con fiducia e ambizione.

Juventus Women, adesso ufficiale: Massimiliano Canzi prolunga la propria avventura con la selezione femminile bianconera. Come anticipato negli scorsi giorni da , Massimiliano Canzi rinnoverà il proprio contratto con Juventus Women per le prossime due stagioni. Ecco la nota del club bianconero. COMUNICATO – « Massimiliano Canzi sarà l'allenatore della Juventus Women per altre due stagioni, fino al 30 giugno 2027. Il Club bianconero ha esercitato, infatti, l'opzione di estendere il contratto del tecnico milanese di un ulteriore anno rispetto alla precedente scadenza che lo legava ai nostri colori fino al 30 giugno 2026.