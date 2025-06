Juventus Tudor e il vertice per il progetto vincente

La Juventus si avvicina a un momento cruciale per consolidare il suo futuro: il vertice con Tudor segna il primo passo verso un progetto vincente, con l’obiettivo di blindare l’allenatore croato e rafforzare le ambizioni della squadra. Con Tudor confermato da Damien Comolli dopo il sorprendente traguardo in Champions League, i bianconeri puntano a una collaborazione stabile e duratura. La sfida è lanciata: il prossimo passo definirà il destino della Juventus e il suo ritorno ai vertici del calcio italiano e internazionale.

Tudor, il primo passo per il contratto La Juventus si prepara a blindare Igor Tudor, con il primo incontro per il rinnovo contrattuale in programma oggi. L'allenatore croato, confermato da Damien Comolli dopo aver centrato la Champions League, è considerato il perno del progetto juventino. L'obiettivo è estendere il contratto,

Indipendentemente da Tudor, la Juventus farà un tentativo per Conte (Di Marzio) - La Juventus, nonostante l'attuale situazione con Tudor, sta pianificando un approccio per riportare Antonio Conte a Torino.

LA JUVENTUS E IGOR TUDOR ANCORA INSIEME Secondo colloquio tra #Comolli e #Tudor. Un nuovo vertice, a pochi giorni dal primo confronto, in cui il nuovo il neo ad bianconero ha ribadito al croato la piena fiducia e la volontà di proseguire insieme, Partecipa alla discussione

Tudor, nuovo vertice con Comolli: le richieste per far tornare grande la Juve Dopo i discorsi per Conte e Gasperini, Igor pronto a giocarsi le sue chance di permanenza, sempre più alte Alla fine, cosa c’è di più importante? Essere un leader è esattamente quest Partecipa alla discussione

La nuova Juve prende forma: Kolo Muani, i rinnovi e il vertice per Yildiz - Con l’asset manageriale tuttora nel vivo di una profonda rivoluzione, la Juventus non ha potuto sfruttare la finestra di mercato “speciale” aperta dalla Fifa dal 1° al 10 giugno, per chiudere eventual ...

Tudor-Juventus, oggi il vertice con Comolli decisivo: il suo futuro non è ancora scritto - John Elkann è intervenuto in prima persona per cercare di invertire un trend negativo che dura ormai da anni: in ...