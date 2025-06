Juventus Tudor confermato anche per dopo il mondiale

La Juventus ha scelto di confermare Igor Tudor come allenatore anche oltre il Mondiale per Club, puntando su stabilità e ambizione a lungo termine. Dopo un incontro positivo con il Direttore Generale Damien Comolli, le parti sono rimaste determinate a proseguire insieme fino al 2027. Questa decisione sottolinea la fiducia nel progetto di Tudor, che si prepara a guidare i bianconeri verso nuovi traguardi. La stagione promette grandi sfide e successi futuri.

Indipendentemente da Tudor, la Juventus farà un tentativo per Conte (Di Marzio) - La Juventus, nonostante l'attuale situazione con Tudor, sta pianificando un approccio per riportare Antonio Conte a Torino.

