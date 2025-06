Juventus-Tudor accordo sul contratto a un passo | obiettivo firma prima del Mondiale per Club

La Juventus si prepara a scrivere un nuovo capitolo con Igor Tudor, il cui accordo contrattuale è ormai a un passo dalla firma. Damien Comolli, nel suo discorso di presentazione come nuovo direttore generale, ha sottolineato con fermezza: “Igor Tudor rimarrà…”. La strategia è chiara: con l’obiettivo di ufficializzare tutto prima del Mondiale per club, la società punta a consolidare il progetto e rafforzare la squadra per affrontare con determinazione la stagione.

Indipendentemente da Tudor, la Juventus farà un tentativo per Conte (Di Marzio) - La Juventus, nonostante l'attuale situazione con Tudor, sta pianificando un approccio per riportare Antonio Conte a Torino.

L'incontro tra la #Juve e l'agente di Igor #Tudor avverrà nel corso della giornata e si lavorerà al prolungamento di contratto fino al 2027. Partecipa alla discussione

