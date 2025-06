Juventus Prima Squadra e Women | ufficiale la doppia amichevole a Dortmund Il comunicato del club bianconero Info e dettagli

Juventus annuncia con entusiasmo una doppia amichevole a Dortmund il 10 agosto, un evento imperdibile che coinvolgerà sia la Prima Squadra che le Women. Un’occasione unica per i tifosi di seguire da vicino l’ultimo momento di preparazione prima dell’inizio della nuova stagione. Scopri tutti i dettagli e preparati a tifare i tuoi bianconeri in Germania!

Juventus, doppia amichevole a Dortmund: è ufficiale l’evento, c’è il comunicato da parte del club bianconero. Tutti i dettagli. Prima Squadra e Juventus Women: il prossimo 10 agosto, in vista della nuova stagione, i bianconeri saranno impegnati in una doppia amichevole in Germania contro il Borussia Dortmund. Di seguito la nota del club. Doppia amichevole a Dortmund!?? Evento speciale in Germania: il 10 agosto in campo entrambe le prime squadre bianconere?? I dettagli?? — JuventusFC (@juventusfc) June 11, 2025 COMUNICATO – « Sarà una grande giornata di calcio quella in programma domenica 10 agosto a Dortmund, dove la Juventus di due amichevoli organizzate insieme al Borussia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus, Prima Squadra e Women: ufficiale la doppia amichevole a Dortmund. Il comunicato del club bianconero. Info e dettagli

In questa notizia si parla di: amichevole - doppia - juventus - prima

Elvaris Suplja convocato dalla Nazionale Under 21 del Kosovo per doppia amichevole - Elvaris Suplja, giovane centrocampista bianconero, è stato nuovamente convocato dalla Nazionale Under 21 del Kosovo.

Il 29 maggio del 1985, esattamente 40 anni fa, si verificò uno degli eventi più drammatici nella storia del calcio italiano ed europeo: prima della finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool, i disordini provocati dagli hooligans dei Reds causarono il p Partecipa alla discussione

È ufficiale: Cristiano Giuntoli e la Juventus si separano. Il club bianconero ha comunicato la risoluzione consensuale del contratto con il direttore sportivo, dopo una valutazione congiunta sulle prospettive future. ? Inoltre, Francesco Calvo ha rassegnato le Partecipa alla discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

10 agosto: doppia amichevole a Dortmund!; Ventidue convocate per la doppia amichevole con la Francia, la prima sfida in diretta su Vivo Azzurro TV; Da Locatelli a Yildiz: convocati Juve nelle nazionali e programma di tutti i match.

Doppia beffa per la Juve in amichevole: umiliata dall’Atletico e dal ‘suo’ Morata - Il precampionato della Juventus si chiude con una vera e propria disfatta.

Juventus, prima amichevole contro il Pinerolo: in gol Di Maria e tripletta di Kean - I bianconeri, in questi giorni, stanno lavorando duramente al JTC e dopo le doppie sedute svolte in settimana ...