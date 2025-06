Juventus oggi l’incontro per il rinnovo | accordo vicino fino al 2027

La Juventus si prepara a un'estate ricca di emozioni: tra rinnovi importanti e rivoluzioni in vista, la società è determinata a mantenere il passo con ambizione e fermezza. L'incontro con la dirigenza, per prolungare il contratto fino al 2027, segna solo l'inizio di una stagione cruciale. La squadra e i tifosi sono pronti a vivere momenti intensi, perché questa summer transfer sarà decisiva per il futuro bianconero.

In casa Juventus è previsto un incontro con la dirigenza per prolungare il contratto. Di seguito le ultime novità Si prospetta un’estate movimentata e di fuoco quella in casa bianconera sia per quanto riguarda il campo, in vista del Mondiale per club, ma anche e soprattutto fuori dal rettangolo verde per la rivoluzione in atto sia in società ma anche nella rosa per la prossima stagione. La Juventus, quindi, non vuole perdere tempo e inizia a programmare il suo lavoro. Ieri è avvenuta la conferenza stampa di presentazione di Damien Comolli dove ha ribadito ulteriormente che Igor Tudor sarà l’allenatore della Vecchia Signora la prossima stagione. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Juventus, oggi l’incontro per il rinnovo: accordo vicino fino al 2027

Mastantuono Juventus, quella big europea spinge per prendere il talentuoso giocatore argentino! L'incontro tra le parti è già avvenuto: la trattativa si complica per i bianconeri!

La #Juventus continua a lavorare per trattenere #KoloMuani Partecipa alla discussione

