Juventus nuovo bomber con la clausola | l’annuncio del club

La Juventus si prepara a scrivere una nuova pagina di successi sotto la guida di Igor Tudor. Tra rinnovi, trattative e clamorosi colpi di mercato, il club annuncia l’arrivo del nuovo bomber con una clausola rescissoria da sogno. Gli aggiornamenti in casa bianconera sono caldi: cosa bolle in pentola e quali sorprese riserva il futuro? Restate sintonizzati per scoprire tutte le novità che stanno rivoluzionando la Vecchia Signora.

Nuovo bomber con la clausola rescissoria: c’è l’annuncio del Presidente del club. Gli aggiornamenti in casa bianconera La nuova Juventus riparte da Igor Tudor. Come vi stiamo raccontando su Calciomercato.it, proprio in queste ore la dirigenza bianconera e l’entourage del tecnico parleranno del prolungamento, di cifre, ma anche di eventuali clausole da inserire. Juventus, Tudor e la nuova dirigenza a caccia del bomber: gli aggiornamenti sull’attaccante. C’è l’annuncio della società (Foto LaPresse) – calciomercato.it Nelle ultime ore, inoltre, il club ha confermato ufficialmente la presenza di Kolo Muani e Conceicao al Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juventus, nuovo bomber con la clausola: l’annuncio del club

Retegui Juventus, il bomber dell’Atalanta è sempre nel mirino! Novità sull’attacco della prossima stagione. Tutti i dettagli - Retegui Juventus: il goleador dell'Atalanta è sempre più nel mirino dei bianconeri. Con la prossima stagione alle porte, il calciomercato si preannuncia scoppiettante, con la Juve pronta a rivoluzionare il suo attacco.

La #Juventus è pronta a fare sul serio per Viktor #Gyokeres. Il bomber ha una clausola da 100 milioni, ma per strapparlo ai portoghesi potrebbero bastarne anche 70. [@Gazzetta_it] Partecipa alla discussione

Gyokeres Juventus, il presidente dello Sporting a muso duro: «A oggi non abbiamo ricevuto offerte, ma…». L'annuncio non lascia spazio a dubbi! - Le dichiarazioni al vetriolo del presidente dello Sporting Il presidente del Sporting Lisbona, Frederico Varandas, ha par ...