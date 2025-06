Juventus novità su Gyokeres Dallo Sporting | Nessun offerta non parte per 70 milioni Basta minacce e ricatti Con chi ce l'ha

Le voci di mercato su Viktor Gyokeres si infittiscono: l’attaccante dello Sporting, desiderato da alcuni tra i club più prestigiosi d’Europa, rimane ancora lontano da ogni accordo. La Juventus, tra le protagoniste del gossip, non ha avanzato offerte ufficiali e non intende spendere 70 milioni, preferendo dialoghi più tranquilli. La tensione tra ambizioni e strategie di mercato continua a tenere alta l’attenzione, alimentando speranze e interrogativi sul suo futuro.

Novità sul futuro di Viktor Gyokeres. L`attaccante dello Sporting è certamente un profilo cercato da diversi top club in giro per l`Europa dopo. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Calciomercato Juve, da Gyokeres a David passando per Kolo Muani: quale sarà il futuro dell’attacco bianconero? Ci sono importanti novità: il punto - Il calciomercato della Juventus è in fermento! Con nomi come Gyokeres, David e Kolo Muani in cima alla lista, la Vecchia Signora sta ridisegnando il proprio attacco per tornare a brillare in Serie A.

? Secondo @FabrizioRomano e @MatteMoretto, nel weekend la #Juventus ha chiamato lo #Sporting per chiedere informazioni sulla situazione di #Gyokeres. ? Precedentemente con Giuntoli, ci sono stati degli incontri a Londra. ? È un nome che pi Partecipa alla discussione

La #Juve vuole provarci per #Gyokeres Come rivelato dalla Gazzetta dello Sport i bianconeri sarebbero già andati oltre il semplice sondaggio. Per strapparlo allo Sporting potrebbero bastare 70 milioni L’ARTICOLO DI http://JUVENTUSNEWS24.COM LO Partecipa alla discussione

