Juventus Next Gen chi sono i nove giocatori convocati da Tudor per il Mondiale per Club | tanti talenti da monitorare con attenzione

La Juventus Next Gen si prepara a volare in America per il Mondiale per Club, portando con sé un gruppo di nove giovani talenti convocati da Tudor. Questi promettenti giocatori, selezionati tra i migliori della rosa, rappresentano una grande occasione per mettersi in evidenza e rafforzare il loro percorso di crescita. Tanti occhi puntati su di loro: ecco chi sono i protagonisti che potrebbero fare la differenza nel torneo.

Juventus Next Gen, chi sono i nove giocatori convocati da Tudor: l'elenco dei giovani talenti presenti. Tanta Juventus Next Gen volerà in America per il Mondiale per Club con la Juve. Dopo essersi allenati in queste settimane con Tudor, molti talenti bianconeri sono stati scelti dal tecnico per arricchire la rosa in vista del torneo. Una grande opportunità per mettersi in mostra in vista della nuova stagione. Ecco i giovani bianconeri che sono stati convocati: Anghelè, Daffara, Gil Puche, Owusu, Pietrelli, Cudrig, Mancini, Turco e Garofani. A loro si aggiunge Adzic che era già in Prima Squadra nonostante le partite con la Next Gen nella scorsa stagione L'ELENCO DEI CONVOCATI DELLA JUVE PER IL MONDIALE PER CLUB .

