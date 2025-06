juventus le parole di comolli alla presentazione

Damien Comolli, nuovo Direttore Generale della Juventus, ha aperto la sua conferenza stampa con parole cariche di entusiasmo e determinazione. “È un privilegio guidare uno dei più grandi club al mondo”, ha affermato, riconoscendo nel club un simbolo di successo e tradizione. La sua visione ambiziosa promette di scrivere una nuova pagina nella storia bianconera, puntando a rafforzare la competitività e l’identità di una squadra che incarna efficienza e vittorie.

