Juventus la lista dei convocati per il Mondiale per Club | ci sono Kostic e Rugani Ufficiali i numeri di maglia

La Juventus si prepara a scrivere un nuovo capitolo internazionale con la lista dei convocati per il Mondiale per Club: tra i nomi spiccano Kostic e Rugani, ufficializzati con i relativi numeri di maglia. Una sfida prestigiosa che mette in risalto il talento e la determinazione della squadra. La Juventus è pronta a conquistare il palcoscenico mondiale, portando alta la bandiera italiana e puntando al massimo risultato.

La Juventus è pronta a cominciare la propria avventura al Mondiale per Club: conquistata la qualificazione alla Champions League 202526, Igor. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

La rosa della Juventus al Mondiale per Club: chi resta, chi rientra dai prestiti tra i bianconeri; Kolo Muani e Francisco Conceição giocheranno il Mondiale per Club con la Juventus; Mondiale per Club, ufficializzate le liste delle rose per il torneo.

