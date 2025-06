Juventus la decisione su Tudor è netta | cambia tutto

Juventus, tra successi e incognite, si prepara a un’estate decisiva: la decisione sulla panchina con Tudor cambia tutto, aprendo nuovi orizzonti per il futuro della squadra. Dopo aver conquistato il campionato e qualificato la squadra in Champions League, i bianconeri si concentrano ora sulla scelta del tecnico che guiderà la prossima stagione. La domanda cruciale è: chi siederà sulla panchina della Vecchia Signora? La risposta potrebbe rivoluzionare il destino della Juventus.

Panchina Juventus: le ultime notizie che arrivano dalla dirigenza sul futuro del tecnico croato Igor Tudor. Con Igor Tudor alla guida, la Vecchia Signora riesce a qualificarsi in Champions League e si prepara adesso ad affrontare la competizione estiva del Mondiale per Club. Parallelamente, la società bianconera si muove verso il mercato estivo ma, soprattutto verso la scelta definitiva dell’uomo in panchina. Dopo la vittoria del campionato, l’allenatore salentino Antonio Conte decide di rimanere ancora tra i partenopei. E sfuma anche l’idea Gian Piero Gasperini che stringe la mano a Claudio Ranieri e veste il giallorosso. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: tudor - juventus - decisione - netta

Indipendentemente da Tudor, la Juventus farà un tentativo per Conte (Di Marzio) - La Juventus, nonostante l'attuale situazione con Tudor, sta pianificando un approccio per riportare Antonio Conte a Torino.

Aumento di stipendio e Conte rimane al Napoli, è ufficiale, ma è una notizia che non ci interessa più, fa parte del trapassato remoto della storia della Juventus. Non riguarda il presente, nè il futuro, soprattutto il futuro. In serata tentativo disperato della Juventus Vai su Facebook

Tudor infastidito in conferenza da una domanda su Lazio-Juventus: Sono i soliti giochetti; Gazzetta - Arriva Comolli. Vertice con Tudor e decisione su David, poi il Ds; Juventus, decisione drastica della proprietà: Non si può andare avanti con Giuntoli.

Juventus-Tudor accordo sul contratto a un passo: obiettivo firma prima del Mondiale per Club Come scrive msn.com: Damien Comolli è stato chiaro nella giornata della sua presentazione alla stampa come nuovo direttore generale della Juventus: `Igor Tudor rimarrà anche nella prossima.