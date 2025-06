Juventus ipotesi Frattesi per il centrocampo

La Juventus punta a rinforzare il suo centrocampo con un colpo di scena: Davide Frattesi dell’Inter potrebbe approdare a Torino, un vero regalo per il tecnico Igor Tudor, fresco di conferma fino al 2027. Con il Mondiale per Club alle porte, i bianconeri vogliono sorprendere e risollevare le sorti della squadra. L’ipotesi di un suo arrivo apre nuovi scenari: sarà il tassello giusto per tornare a sognare in grande?

Un regalo per Tudor La Juventus si prepara al Mondiale per Club con un colpo di mercato: Davide Frattesi, centrocampista dell'Inter, è nel mirino di Damien Comolli. Il tecnico Igor Tudor, confermato fino al 2027, ha richiesto rinforzi per il centrocampo, deludente nell'ultima stagione. Frattesi, con il suo dinamismo e

Frattesi Juventus, ritorno di fiamma per il centrocampista dell’Inter: Comolli vuole regalarlo a Tudor! Novità sul possibile colpo dai nerazzurri - La Juventus non si dà pace e riaccende le speranze su Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter in bilico tra futuro nerazzurro e desiderio di una nuova sfida.

