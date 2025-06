Juventus incontro previsto fra Tudor e la dirigenza | pronto il rinnovo verso il 2027

Juventus accelera sul fronte rinnovi: dopo la conferma di Damien Comolli, si prepara un incontro decisivo tra Tudor e la dirigenza. La volontà è chiara: blindare il presente e proiettarsi verso il futuro, con un contratto fino al 2027. La società bianconera dimostra di non voler perdere tempo, mettendo sul tavolo le carte vincenti per consolidare il progetto. È il segnale che la Juventus punta deciso in alto, svelando nuove ambizioni per la stagione a venire.

La Juventus non perde tempo, si passa dalle parole ai fatti. Dopo la conferma arrivata direttamente dal direttore generale Damien Comolli – il. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: juventus - incontro - tudor - dirigenza

Mastantuono Juventus, quella big europea spinge per prendere il talentuoso giocatore argentino! L’incontro tra le parti è già avvenuto: la trattativa si complica per i bianconeri! - La Juventus è in trattative per Franco Mastantuono, talentuoso giocatore argentino, ma un'importante big europea sta accelerando per assicurarselo.

Comolli, primo giorno Juve: futuro ds, incontro Tudor, nodo Kolo e David Il neo direttore generale bianconero ha varcato i cancelli della Continassa e ha dialogato con l'allenatore e poi la dirigenza: i temi principali L'avventura di Damien Comolli alla Juventus Partecipa alla discussione

Igor Tudor e la Juventus avanti insieme Come riportato da Gianluca Di Marzio su Sky Sport, dopo la conferma per la prossima stagione del tecnico da parte del d.g. Damien Comolli, la dirigenza bianconera è pronta a rinnovare il contratto dell'allenatore f Partecipa alla discussione

Se ne parla anche su altri siti

Juventus, incontro previsto fra Tudor e la dirigenza: pronto il rinnovo verso il 2027; Calciomercato Juventus, dopo la conferma di Tudor si tratta per il rinnovo; Juventus, il mercato LIVE: Tudor confermato, accordo per Kolo Muani. Due nomi nuovi per la dirigenza.

Juventus, incontro previsto fra Tudor e la dirigenza: pronto il rinnovo verso il 2027 - di oggi ci sarà l’incontro fra la dirigenza juventina e l’entourage dell’allenatore croato.

Tudor Juve, oggi il primo incontro per il rinnovo: ecco le richieste del tecnico bianconero. Tutti i dettagli sulla firma - Ultime novità sul futuro dell’allenatore appena confermato dal dg Comolli Secondo quanto riportato da Tuttosport, nella giornata di oggi è in program ...