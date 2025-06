Juventus Cagliari Under 17 LIVE | sintesi moviola tabellino risultato del ritorno dei quarti di finale

La Juventus Under 17 si prepara a vivere una sfida cruciale contro il Cagliari nel ritorno dei quarti di finale, dopo aver vinto 2-1 all'andata. La partita, in diretta dall’Ale&Ricky di Vinovo, promette emozioni e battaglie intense, con ogni dettaglio da seguire passo dopo passo. Ecco la sintesi, la moviola, il tabellino e il risultato aggiornato: scopri come si conclude questa sfida decisiva per il proseguo del torneo.

di Fabio Zaccaria Juventus Cagliari Under 17 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato del ritorno del ritorno dei quarti di finale. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – Dopo la vittoria per 2-1 dell’andata, la Juventus Under 17 affronta il Cagliari nel ritorno dei quarti di finale: match decisivo per il passaggio del turno. segue LIVE il match Juventus Cagliari Under 17 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 15:00 Migliore in campo Juve: a fine partita. Juve Cagliari Under 17 0-0: risultato e tabellino. Reti: Juventus Under 17: in attesa delle formazioni ufficiali Cagliari Under 17: in attesa delle formazioni ufficiali Arbitro: . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Cagliari Under 17 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato del ritorno dei quarti di finale

In questa notizia si parla di: under - ritorno - juventus - cagliari

David Tennant accenna al ritorno in Doctor Who tra tradizione e rinnovamento - David Tennant riaccende l'interesse per Doctor Who, evocando un equilibrio tra tradizione e innovazione.

Cagliari I rossoblù perdono l'andata dei quarti di finale contro la Juventus, mercoledì 11 giugno la gara di ritorno a Vinovo Partecipa alla discussione

Under 17 serie A-B / Quarti di andata ? Repciuc e Ceppi regalano la vittoria alla #juventus in casa del Cagliari. il tabellino: https://tinyurl.com/asrej82c Partecipa alla discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Under 17 Serie A e B, il Cagliari ospita la favoritissima Juventus. Concas: Porteremo in campo la nostra identità ; Juventus, così si fa! Una delle favorite per lo Scudetto fa un altro passo verso la semifinale; Under 17, Cagliari-Juventus 1-2: non basta Pietropaolo, i bianconeri passano ad Asseminello.

Cagliari U17, i rossoblù perdono 1-2 contro la Juve nell’andata dei quarti: cronaca e tabellino del match - Cagliari U17, i bianconeri si aggiudicano la gara dei quarti di finale battendo per 1-

Cagliari Under 17, il sogno Scudetto continua! Rossoblù ai quarti dei playoff - Al Crai Sport Center di Assemini, i ragazzi allenati da Roberto Concas superano il Monza per 1-