Juventus Cagliari Under 17 LIVE | le scelte ufficiali di Cioffi Tridente Elimoghale Barido e Durmisi

La sfida tra Juventus e Cagliari Under 17 si annuncia decisiva, con le scelte ufficiali di Cioffi che rivoluzionano l’attacco eliminando Barido e Durmisi per un tridente più incisivo. Dopo la vittoria dell’andata, i bianconeri cercano di consolidare il passaggio alle semifinali in un match che promette emozioni e sorprese. Restate con noi per vivere insieme ogni attimo di questa sfida cruciale!

di Fabio Zaccaria Juventus Cagliari Under 17 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato del ritorno del ritorno dei quarti di finale. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – Dopo la vittoria per 2-1 dell’andata, la Juventus Under 17 affronta il Cagliari nel ritorno dei quarti di finale: match decisivo per il passaggio del turno. segue LIVE il match Juventus Cagliari Under 17 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 15:00 Migliore in campo Juve: a fine partita. Juve Cagliari Under 17 0-0: risultato e tabellino. Reti: Juventus Under 17: Huli; De Brul, Badarau, Gielen; Repciuc,Tiozzo, Malfatti, Ceppi; Durmisi, Barido, Elimoghale All. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Cagliari Under 17 LIVE: le scelte ufficiali di Cioffi. Tridente Elimoghale, Barido e Durmisi

In questa notizia si parla di: under - juventus - cagliari - scelte

Juventus, arrivano conferme sull’addio: succederà a fine stagione - La Juventus si prepara a un cambio significativo, con conferme sul possibile addio di alcuni giocatori a fine stagione.

Approfondimenti da altre fonti

Coppa Italia Primavera | Cagliari-Juventus, le formazioni ufficiali; Formazioni ufficiali Juventus-Cagliari: chi gioca titolare e le ultime su Cambiaso, Douglas Luiz, Nico Gonzalez, Yildiz, Vlahovic, Gaetano e Lapadula; Juventus-Cagliari Coppa Italia: Motta in emergenza, out Cambiaso, Rouhi e Douglas Luiz.

Juventus Cagliari Under 17 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato del ritorno dei quarti di finale - Juventus Cagliari Under 17 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato del ritorno del ritorno dei quarti di finale (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – Dopo la vittoria per 2-