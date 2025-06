Juventus Cagliari Under 17 1-0 LIVE | bianconeri ad un passo dal raddoppio

La Juventus Under 17 si avvicina alla qualificazione con un vantaggio di 2-1 nella sfida di ritorno contro il Cagliari, un match cruciale per il loro cammino nei quarti di finale. I bianconeri sono ad un passo dal raddoppio, svelando un calcio vibrante e ricco di emozioni. Segui LIVE la sintesi, la moviola e tutti gli aggiornamenti di una partita che potrebbe decidere il destino del team giovanile torinese.

di Fabio Zaccaria Juventus Cagliari Under 17 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato del ritorno del ritorno dei quarti di finale. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – Dopo la vittoria per 2-1 dell’andata, la Juventus Under 17 affronta il Cagliari nel ritorno dei quarti di finale: match decisivo per il passaggio del turno. segue LIVE il match Juventus Cagliari Under 17 1-0: sintesi e moviola. 1? Primo possesso per il Cagliari 1? Subito Juve pericolosa – Bello spunto di Elimoghale sulla sinistra, salta l’uomo e calcia ma alto sulla traversa 4? Ci prova Costa – Ottima discesa sulla destra del nove ospite che poi crossa ma nessun compagno raccoglie l’invito 7? Ancora Elimoghale – Raddoppiato sulla corsia di sinistra, riesce a crossare e trovare una deviazione, angolo per i padroni di casa 9? Fallo di Zedda – Perde palla il 10 dei sardi, ottimo Elimoghale in ripiegamento a prendersi anche un fallo 11? Repciuc steso – Punta il diretto avversario e lo salta secco con una magia, sarĂ punizione per la Juve 12? Barido secco in porta- Punizione forte e tesa, la difesa respinge una traiettoria insidiosissima 15? Tiozzo prezioso – Generoso il centrocampista juventino a temporeggiare e fermare Pietropaolo in discesa sulla sinistra 18? Elimoghale ad un passo dal gol- Gran destro sul primo palo dell’11 ma Filigheddu respinge alla grande, mandando il pallone in calcio d’aangolo 21? Piccolo break per via del caldo, entrambe le squadre vanno a dissetarsi 24? Costa da fuori – L’attaccante cagliaritano cerca il Jolly da fuori, murato da un De Brul grandioso 25? RIGORE PER LA JUVE- Repciuc sgasa e si accentra, rientra sul sinistro e viene steso 26? GOL DELLA JUVE- CEPPI PORTA IN VANTAGGIO LA JUVE DAGLI 11 METRI 27? Traversa clamorosa di Elimoghale- Nell’occasione sporcatura decisiva di Filigheddu, intervento prodigioso 33? Buon contropiede bianconero – Durmisi libero in area però non trova la giusta misura del passaggio per Tiozzo che aveva cominciato l’azione 35? Ceppi viene fermato fallosamente, punizione interessante dai 18 metri per la Juve 36? Lo stesso Ceppi va alla battuta, cerca la battuta rasoterra ma sbaglia mira 39? Ancora Juve in attacco, la squadra di Cioffi preme sull’acceleratore Migliore in campo Juve: a fine partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com