Juventus 6 Nazionali sono tornati a lavorare alla Continassa Novità dall’allenamento odierno chi ha riabbracciato Tudor verso il Mondiale per Club

La Continassa torna a pulsare di energia e speranze: sei Nazionali della Juventus sono tornati all’allenamento, rinnovando il legame tra squadra e staff. Igor Tudor ha potuto riabbracciare i propri talenti, pronti a ripartire con entusiasmo verso il mondiale per club. Un segnale positivo che alimenta l’ottimismo in vista delle imminenti sfide. La Juventus si prepara a scrivere nuove pagine di successo, un passo alla volta.

di Marco Baridon Juventus, 6 Nazionali han fatto ritorno alla Continassa. Novità dall’allenamento di oggi, chi ha riabbracciato Tudor al Mondiale per Club. Secondo quanto appreso da , ha iniziato a ripopolarsi la Continassa quest’oggi, con il rientro alla base di alcuni giocatori impegnati con le rispettive Nazionali in questi giorni. Igor Tudor, infatti, ha potuto riabbracciare Cambiaso, Gatti, Rugani, Adzic, Kalulu e Kolo Muani durante l’allenamento odierno, proseguendo così insieme a loro la preparazione verso il Mondiale per Club. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus, 6 Nazionali sono tornati a lavorare alla Continassa. Novità dall’allenamento odierno, chi ha riabbracciato Tudor verso il Mondiale per Club

In questa notizia si parla di: nazionali - continassa - novità - allenamento

Continassa Juve: riprendono gli allenamenti in vista del Mondiale per Club senza i Nazionali. Le condizioni di Locatelli - La Juventus riprende gli allenamenti alla Continassa, in vista del Mondiale per club, ma senza i nazionali.

Cosa riportano altre fonti

Il primo giorno di Tudor da allenatore della Juve; Allenamento Juve, il report della seduta odierna: tre giorni di pausa per chi è rimasto alla Continassa. I; Tudor, partita la missione salva-Juve: primo allenamento alla Continassa.