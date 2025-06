Juve Tudor rinnova fino al 2027 Elkann incontra la squadra prima del Mondiale

Una nuova pagina si apre per la Juventus: Tudor rinnova fino al 2027, consolidando il suo ruolo e portando entusiasmo in casa bianconera. Prima del Mondiale per Club, Elkann ha incontrato la squadra alla Continassa, mostrando fiducia e determinazione. L'ufficialità arriverà nel weekend, e i tifosi sono pronti a sostenere questa ambiziosa fase di rilancio. La Juve guarda con ottimismo al futuro, convinta che insieme possa raggiungere grandi traguardi.

L'allenatore disputer√† il Mondiale per Club fresco di rinnovo, con l'ufficialit√† che arriver√† nel weekend. L'amministratore delegato di Exor √® andato alla Continassa prima della partenza per gli Usa.

