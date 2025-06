Juve scatenata sul mercato poker di colpi per Tudor | occhio allo scambio

La Juventus si prepara a fare grandi mosse sul mercato, puntando a rinforzare la rosa con quattro colpi di grande livello. Dopo aver confermato Tudor alla guida tecnica, i bianconeri si muovono per sorprendere e rafforzare il progetto, con uno scambio che coinvolge Nico Gonzalez tra le piste più calde. Con l’approssimarsi del Mondiale per Club, l’aria di novità si fa sempre più palpabile: la Juve è scatenata e pronta a sorprendere!

La Juve corre sul mercato: dopo aver confermato Tudor in panchina, la dirigenza vuole rinforzare la rosa con quattro grandi colpi. Uno coinvolge uno scambio di Nico Gonzalez. A pochissimi giorni dal via del Mondiale per Club, i tifosi bianconeri stanno iniziando a vedere muovere i primi passi alla nuova Juventus. La società torinese ha presentato nei giorni scorsi Damien Comolli, il suo nuovo direttore generale, e subito dopo è arrivata la conferma di Igor Tudor come allenatore nella prossima stagione. Una scelta complicata, dato che il croato sembrava destinato all’addio, con la Juve che inseguiva Antonio Conte del Napoli. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Juve scatenata sul mercato, poker di colpi per Tudor: occhio allo scambio

In questa notizia si parla di: tudor - juve - mercato - colpi

Conferenza stampa Tudor pre Juve Udinese: quando parla il tecnico bianconero per presentare il match dell’Allianz Stadium - Igor Tudor presenta la sfida tra Juventus e Udinese nella conferenza stampa pre-match. Domenica sera, i bianconeri tornano in campo all'Allianz Stadium dopo il pareggio contro la Lazio, cercando di consolidare la loro posizione nella corsa per la Champions League.

#Tudor-#Juve, svolta totale: il piano 2027 tra colpi di mercato e uno staff da battaglia Partecipa alla discussione

Il gruppo #Juve vota ancora #Tudor! Vertice con #Comolli: Igor si aspetta l'arrivo di un centravanti top oltre a #KoloMuani. Cosa chiede Tudor: da 4 colpi di #mercato al prolungamento del contratto... Ora decisive per #Bezhani e il nuovo ds che arriverà : #Ma Partecipa alla discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Tudor-Juve, svolta totale: il piano 2027 tra colpi di mercato e uno staff da battaglia; Calciomercato Juve, da Frattesi a Castro: 4 colpi per Tudor; Tudor-Juve sempre più vicini, ma ha chiesto quattro colpi: ecco i nomi.

Pagina 1 | Tudor-Juve, svolta totale: il piano 2027 tra colpi di mercato e uno staff da battaglia - Non si perde tempo, alla Continassa, perché una settimana dall’arrivo di Comolli a Torino è passata, e perché con la mini finestra di mercato ...

Kolo Muani e Conceicao, Tudor sorride: entrambi al Mondiale con la Juve - La finestra di mercato dal 1 al 10 giugno si è conlcusa senza colpi per la Juventus, ma in vista del Mondiale per Club la dirigenza bianconera è riuscita a confermare alcuni dei giocatori presenti in ...