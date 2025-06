Juve e Milan si spartiscono gli ‘scarti’ | doppio affare da 40 milioni

Mentre Juventus e Milan affrontano un mercato ricco di sfide e sorprese, le loro strategie si concentrano su opportunità inaspettate. Tra tentativi falliti, come il ritorno di Conte, e affari da 40 milioni, i due giganti del calcio italiano cercano di rafforzarsi puntando anche a Madrid. La scena è pronta a cambiare: quali innovazioni porteranno queste trattative nel cuore della Serie A? La risposta si svela nelle prossime mosse di mercato.

Le ultime di mercato per i bianconeri e i rossoneri, che guardano a Madrid per rafforzare le proprie squadre: ecco la situazione Non sono stati giorni proprio esaltanti per Milan e Juventus. Dopo la chiusura del campionato, i bianconeri speravano di poter mettere le mani su Antonio Conte, che alla fine, però, è rimasto al Napoli. (LaPresse) – Calciomercato.it L’alternativa, rappresentata da Gian Piero Gasperini, poi, non ha ‘tradito’ la Roma, dicendo no alla Vecchia Signora. Il club di Torino ha così deciso di proseguire con Igor Tudor e nel frattempo si è separata da Giuntoli, accogliendo Comolli. 🔗 Leggi su Calciomercato.it