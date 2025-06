Juve dallo Sporting zero dubbi su Gyokeres | Non parte per 70 milioni

La Juventus continua a monitorare con attenzione Gyokeres, ma dallo Sporting non arrivano segnali di apertura e il prezzo rimane un ostacolo importante. La societĂ bianconera si concentra anche sulle strategie future, puntando a rafforzare la rosa per affrontare al meglio il Mondiale per Club e le sfide estive. La ricerca di profili giusti per creare una squadra vincente e duratura resta prioritaria, anche se i dubbi su Gyokeres sembrano ormai consolidati.

La Juventus si prepara in vista del Mondiale per Club e nel frattempo studia le prossime mosse da compiere in vista della finestra di mercato estiva. L'obiettivo è quello di migliorare la rosa e renderla ancora piĂą competitiva per poter creare un ciclo che possa essere vincente e duraturo nel tempo. Oltre alla difesa, la societĂ della Vecchia Signora è consapevole di dover intervenire anche in attacco. Il futuro di Dusan Vlahovic con la maglia bianconera è, infatti, in bilico e ha un contratto in scadenza nel 2026.

Gyokeres Juve: altro gol da extraterrestre e Sporting campione di Portogallo! Futuro definito per l'attaccante accostato ai bianconeri

