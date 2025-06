Juve Comolli conferma Tudor | ora può scattare anche il rinnovo di contratto

La Juventus mette le carte in tavola: Igor Tudor sarà alla guida dei bianconeri anche nella stagione 2025/2026, confermato da Damien Comolli. Dopo aver respinto l’interesse di Antonio Conte, ora il club punta a rafforzare la fiducia nel tecnico con un rinnovo di contratto, aprendo così nuove prospettive per il mercato e il futuro della squadra. Resta da capire quali saranno i prossimi passi per consolidare questa scelta strategica.

Torino, 11 giugno 2025 – E' arrivata la conferma pubblica di Igor Tudor come allenatore della Juventus 20252026. Damien Comolli non ha fatto giri di parole e affermato chiaramente che si andrà avanti con l'attuale tecnico. Il discorso, dunque, sembra chiuso. Ora, però, serve anche dare forza concreta a tale scelta, anche figlia del rifiuto di Antonio Conte, e per farlo si potrebbe arrivare a un nuovo rinnovo di contratto. Poi il mercato, con anche Mattia Perin che viaggia nella direzione di una cessione per avere più spazio e Max Allegri lo sonda per il Milan.

Paganini conferma: «In giornata il comunicato ufficiale su Giuntoli. Pieni poteri a Comolli, sul futuro di Tudor…» - La Juventus è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Oggi, il comunicato ufficiale su Giuntoli potrebbe segnare l'inizio di una rivoluzione che coinvolgerà anche Tudor e Comolli.

#Tudor #Juve, dopo la conferma da parte di #Comolli si lavora al rinnovo Atteso l’agente a Torino. Ecco il piano del club bianconero Partecipa alla discussione

LA JUVENTUS E IGOR TUDOR ANCORA INSIEME Secondo colloquio tra #Comolli e #Tudor. Un nuovo vertice, a pochi giorni dal primo confronto, in cui il nuovo il neo ad bianconero ha ribadito al croato la piena fiducia e la volontà di proseguire insieme, Partecipa alla discussione

