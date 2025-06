Juve 4 colpi per Tudor Spunta Castro per l' attacco E poi Balerdi Frattesi e

L’argentino del Bologna si aggiunge al sogno Gyokeres e a Retegui. Caccia agli italiani: sale l'interista. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juve, 4 colpi per Tudor. Spunta Castro per l'attacco. E poi Balerdi, Frattesi e...

Ultimissime Juve LIVE: pronti tre colpi top per rilanciare le ambizioni scudetto, tutte le novità dall’infermeria - Rimanete con noi per le ultimissime sulla Juventus! Siamo pronti a rivelarvi tre colpi top per rilanciare le ambizioni scudetto e a fornirvi tutte le novità dall'infermeria.

Rivoluzione Elkann, John rifà la Juve: Giuntoli rischia, comanda Chiellini e spunta l’uomo di RedBird La Juventus targata John Elkann vuole ridarsi una struttura forte. Così in attesa che Antonio Conte sciolga le riserve e ridica sì alla sua amata Signor Partecipa alla discussione

GASPERINI VIA? NUOVO ALLENATORE - IL MERCATO CHE FAREI Sì, proprio Mister Tudor in caso di non riconferma da parte della Juventus L'attuale allenatore dei bianconeri si è ritrovato ad essere una sorta di "discepolo" di Mister Gasperini Come è nato Partecipa alla discussione

