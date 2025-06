Juanmi sei anni di superamento e obiettivi per vincere l’amore di Beticismo

Juanmi Jiménez celebra sei anni di successi e passione con il Betis, un traguardo che testimonia dedizione e amore per il club. Tra tappe memorabili e brevi avventure all’estero, il suo percorso è un esempio di perseveranza e obiettivi raggiunti. Ora, con il cuore ancora in Andalusia, guarda avanti verso nuove sfide, mantenendo vivo il sogno di vincere e lasciare un segno indelebile nel mondo del calcio.

Sei anni nel Betis sebbene siano stati interrotti da brevi soggiorni Arabia Saudita, Cádiz E Getfe dai molto. Puoi attestarlo Juanmi Jiménez il cui palcoscenico come calciatore di Verdiblanco si è concluso ufficialmente questo mercoledì, ma questo lascia una lunga lista di obiettivi importanti, un titolo, cinque classificazioni consecutive europee . e persino una canzone e un carol. Un caro calciatore come pochi nel Benito Villamarín in grado di alzarsi con due gravi lesioni e che, senza fare rumore, è stato in grado di lasciare una memoria indelebile già nel club del club Avenida de la Palmera.