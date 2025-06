José Mourinho torna in Italia? La notizia fa esplodere i tifosi altro che Inter

L’arrivo di José Mourinho in Italia continua a far parlare di sé, accendendo la passione dei tifosi e alimentando sogni di successi futuri. Il suo nome rimane un’icona indelebile nel cuore del calcio italiano, simbolo di vittorie epiche e imprese memorabili. Ora, l’idea di rivederlo nuovamente in Serie A fa battere più forte i cuori degli appassionati, desiderosi di rivivere quelle emozioni straordinarie che solo Mourinho sa regalare.

José Mourinho pronto ad una nuova avventura in Italia? La notizia ha mandato subito in visibilio i tifosi che adesso sperano Il nome di José Mourinho sarà sempre legato indissolubilmente all'Italia. Il suo nome è inciso a fuoco nella storia non solo dell'Inter, ma del calcio italiano: lo storico Triplete realizzato nel 2010 con i nerazzurri (che non vincevano la Champions da ben 45 anni) è ancora oggi un'impresa unica e mai realizzata da nessun'altra squadra nel campionato nostrano. Con la Roma invece, lo Special One ha vinto una Conference League al suo primo anno ed ha addirittura sfiorato l'impresa in finale di Europa League contro il Siviglia nell'anno successivo, cadendo solo ai rigori contro il club spagnolo.

Jose Mourinho crede che il Manchester United è il diritto di rimanere da Ruben Amorim - Jose Mourinho ha sorpreso tutti sostenendo la conferma di Ruben Amorim al Manchester United, nonostante il deludente 15° posto in Premier League.

Correva l'anno 1997. Al centro un giovane José Mourinho, all'epoca vice allenatore di Bobby Robson al Barcellona. Oggi è il sesto allenatore più vincente di sempre (26 trofei vinti). È l'unico allenatore ad aver vinto tutte e tre le principali competizioni U Vai su Facebook

