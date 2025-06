Jonas Vingegaard | Distacco da Evenepoel dignitoso Il vantaggio su Pogacar? In montagna si può recuperare

Jonas Vingegaard dimostra ancora una volta il suo carattere, mantenendo un distacco dignitoso da Evenepoel nella crono del Giro del Delfinato. Con un vantaggio su Pogacar ancora aperto in montagna, il campione danese ha le carte in regola per recuperare terreno e stupire nel corso della corsa. La sfida è più viva che mai: la battaglia tra questi giganti del ciclismo promette emozioni fino all’ultimo chilometro.

Jonas Vingegaard ha accusato un ritardo di 21 secondi da Remco Evenepoel nella cronometro del Giro del Delfinato. Il fuoriclasse danese è riuscito a limitare i danni nei confronti del Campione Olimpico delle prove contro il tempo al termine dei 17,6 km che hanno animato la quarta tappa di questa corsa di preparazione al Tour de France. Il capitano della Visma Leaase a Bike ha comunque guadagnato 28 secondi nei confronti dello sloveno Tadej Pogacar. Il 28enne ha fatto un punto della situazione al termine della tappa ai microfoni di Spazio Ciclismo: “ Penso di poter essere abbastanza soddisfatto di come è andata oggi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jonas Vingegaard: “Distacco da Evenepoel dignitoso. Il vantaggio su Pogacar? In montagna si può recuperare”

Tour de France 2025, parte la sfida tra Vingegaard e Pogacar: "Jonas è più forte" - Mentre il Tour de France 2025 si avvicina, la battaglia tra Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar si fa sempre più accesa! Con l'arrivo di Simon Yates, il team Visma-Lease a Bike punta a rafforzare ulteriormente la sua strategia.

Excitement unfolded at the 2025 Giro del Delfinato as Tadej Pogacar claimed victory, outpacing Jonas Vingegaard, Mathieu van der Poel, and Remco Evenepoel in a thrilling sprint. Jake Stewart finished strong at fifth. Catch all the details and results here: Partecipa alla discussione

