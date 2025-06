John Elkann visita la Juve | sorrisi e pacche sulle spalle prima dell' avventura Mondiale

Un sorriso contagioso e stretti di mano calorosi: John Elkann, amministratore delegato di Exor, fa il suo ingresso alla Continassa, portando con sé entusiasmo e speranza. Prima dell'attesa avventura mondiale, si unisce alla dirigenza e ai giocatori per un saluto carico di significato, simbolo di fiducia e unità. È l'inizio di una nuova sfida per la Juventus, che si prepara ad affrontare il mondo con grinta e determinazione.

L'amministratore delegato di Exor, accompagnato dalla dirigenza al gran completo, ha salutato la squadra alla Continassa prima dell'inizio del Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - John Elkann visita la Juve: sorrisi e pacche sulle spalle prima dell'avventura... Mondiale

