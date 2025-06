John Elkann presente alla Continassa | ha fatto visita alla Juventus prima della partenza per il Mondiale per Club – VIDEO

John Elkann, figura di spicco della Juventus, ha fatto visita alla Continassa per salutare i giocatori prima della partenza per il Mondiale per Club negli Stati Uniti. Un gesto che riflette l’attaccamento e il supporto della dirigenza verso la squadra, pronti ad affrontare questa importante sfida internazionale. La presenza di Elkann, tra strette di mano e colloqui con Tudor, sottolinea l’importanza di questo momento per il club e i suoi tifosi. La passione e l’unità sono i motori di questa avventura.

John Elkann presente alla Continassa: ha salutato la squadra della Juventus prima della partenza per il Mondiale per Club – VIDEO. Come documentato dalla Juventus, alla Continassa oggi si è visto John Elkann, che ha voluto salutare la squadra in vista della partenza per gli Stati Uniti per disputare il Mondiale per Club. Elkann ha stretto la mano ai giocatori, intrattenendosi poi in un colloquio con Tudor e insieme agli altri membri della dirigenza: Comolli, Chiellini, Scanavino e il presidente Ferrero. John Elkann, con la dirigenza, prima dell'allenamento odierno, ha salutato la squadra in vista della partenza per gli Stati Uniti per disputare la FIFA Club World Cup. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com