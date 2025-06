Jesi Sportiva dal 1976 al 2025 | 50 anni di successi e di campioni

Da 50 anni, Jesi si distingue come culla di successi e campioni sportivi, testimoniando un’epoca ricca di emozioni e vittorie. Dal 1976 al 2025, questa straordinaria storia viene celebrata in un volume che ripercorre con passione e competenza le imprese sportive della città, scritto dal rinomato giornalista Evasio Santoni. Il racconto di Jesi…

Cinquant’anni di sport a Jesi, dal 1976 al 2025, raccontati in un volume di prossima pubblicazione. Il libro, edito da Life Color Communication srl e scritto dal giornalista Evasio Santoni, ripercorre in grande stile (con il solito coinvolgente stile dell’esperto Santoni) la storia sportiva della città attraverso un arco temporale di mezzo secolo. Il titolo definitivo è ancora in fase di definizione, ma dovrebbe mantenere l’essenza di “ JESI SPORTIVA – 50 anni (1976-2025) di successi a tutti i livelli e a tutte le latitudini”. Ebbene sì, Evasio Santoni: un nome, una garanzia. L’uscita dell’opera è prevista tra fine agosto e settembre 2025, sostanzialmente in concomitanza con la celebre Notte Azzurra di Jesi. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it