Jeremy Allen White | d'ora in poi lo vedremo vestito al massimo in pigiama Louis Vuitton

Jeremy Allen White, protagonista di The Bear e Shameless, si trasforma in un'icona di stile con un tocco sorprendente: vestirsi al massimo in pigiama Louis Vuitton. Dopo due stagioni come volto di Calvin Klein, ora incarna una nuova mascolinità , autentica e sensibile, in perfetta sintonia con l’estetica umana del marchio francese. Jeremy rappresenta persone vere che fanno la differenza, portando il concetto di stile oltre le convenzioni.

Dopo essere stato per due stagioni consecutive il volto di Calvin Klein, Jeremy Allen White è il nuovo Ambassador di Louis Vuitton. L’attore di The Bear e Shameless è il perfetto portavoce di una mascolinità nuova, più empatica e sensibile, vicina all’estetica profondamente umana promossa da Louis Vuitton. «Jeremy ha una sicurezza discreta e un’autenticità innegabili. È naturale. Da Louis Vuitton al centro ci sono persone vere che fanno progredire la cultura e Jeremy ne è un esempio» ha detto Pharrell Williams. Il mese scorso, l’attore ha partecipato al Met Gala con un completo sartoriale composto da tre pezzi disegnato da Pharrell Williams e firmato Louis Vuitton. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Jeremy Allen White: d’ora in poi lo vedremo vestito (al massimo in pigiama) Louis Vuitton

Jeremy Allen White Is the New Face of Louis Vuitton

