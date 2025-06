Jenny morta a 13 anni dopo una folle corsa | il 23enne alla guida dell’auto subito alla sbarra

Tragedia a Lecco: Jenny, solo 13 anni, perde la vita dopo una folle corsa in auto. Il giovane 23enne alla guida, Massimo Fusi, si trova subito davanti alla giustizia con un’accusa pesante di omicidio stradale. La sentenza arriverà in tempi rapidi, lasciando tutti sgomenti davanti a una vicenda che scuote la comunità e mette in evidenza ancora una volta l’importanza della sicurezza sulle strade. Ed è qui che la vicenda si complica e richiede una riflessione più profonda.

Lecco – Subito alla sbarra. L'accusa è quella d i omicidio stradale. Verrà processato con giudizio immediato, senza nemmeno passare per l'udienza preliminare, Massimo Fusi, 23 anni, di Lecco. L'udienza è stata già fissata tra poche settimane, a inizio luglio. Troppo evidenti le prove a suo carico. C'era Massimo del resto alla guida della Bmw serie 1 su cui viaggiava anche Jenny, 13 anni appena, morta in ospedale dopo sei giorni di agonia. Ed era sempre Massimo, ora di domiciliari un una comunità, che correva sul filo del 150 all'ora tenendo una sola mano sul volante, come testimoniato anche da un video postato sui social.

