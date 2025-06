Jastimari – Il Rifugio | al Taormina Film Festival il nuovo film distopico di Riccardo Cannella

Prepararsi a un’esperienza cinematografica unica: Jastimari – Il Rifugio, il nuovo film di Riccardo Cannella, debutta al Taormina Film Festival 2025, portando sul grande schermo un affascinante e inquietante thriller distopico ambientato tra i magici boschi delle Madonie. Dopo il successo di U scrusciu du mari, Cannella torna con una narrazione avvincente e ricca di suspense. Un’opera che lascerà il pubblico senza fiato, esplorando i limiti della realtà e dell’immaginazione.

Jastimari – Il Rifugio, il nuovo film diretto da Riccardo Cannella, sarà presentato in concorso al 71° Taormina Film Festival 2025. Dopo il successo di U scrusciu du mari (2022), il regista siciliano torna con una pellicola intensa e inquietante, ambientata tra i boschi mistici delle Madonie in Sicilia. Un thriller distopico con Rossella Brescia e Francesco Foti. Protagonisti del film sono Rossella Brescia e Francesco Foti, al centro di una storia che mescola dramma familiare, atmosfere esoteriche e tensione psicologica. Nel cast anche Fabio Troiano, Giorgio Colangeli, Giuseppe Lanza, Maria Amato, Angela Motta, Simone Bagarella e Irene De Gaetano, per un ensemble corale che arricchisce il racconto.