Jason Derulo ospite per un dj set nella discoteca della riviera

Sabato 21 giugno, la Riviera Romagnola si anima con un evento straordinario: Jason Derulo, celebre icona pop e R&B, salirà sul palco della discoteca locale per un DJ set esclusivo. Un’occasione imperdibile per vivere una notte di musica live indimenticabile, tra energia, ritmo e spettacolo. Preparatevi a lasciarvi coinvolgere dalla straordinaria presenza scenica di Derulo: questa serata segna il ritorno della grande musica dal vivo nel cuore della riviera, un’esperienza da non perdere.

Jason Derulo in concerto a Bologna, ecco quando - Jason Derulo sbarca in Italia per un imperdibile concerto! Venerdì 6 marzo 2026, l'artista si esibirà all'Unipol Arena di Bologna, tappa del suo attesissimo The Last Dance World Tour.

