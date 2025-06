Jannik Sinner smascherato dallo psicologo | Perché ha perso

Un’analisi sorprendente di Sergio Costa, psicologo dello sport, getta nuova luce sulla sconfitta di Jannik Sinner al Roland Garros. Secondo l’esperto, il giovane talento potrebbe aver portato con sé il peso del game in cui ha fallito tre match point, influenzando la sua mentalità. Ma cosa rende questa riflessione così cruciale? Scopriamo insieme come le emozioni e la pressione possano decidere le sorti dei grandi campioni.

"È possibile che Sinner si sia portato dietro il game in cui ha fallito i 3 match point, per questo non ha chiuso la partita quando serviva": Sergio Costa, psicologo dello sport, ha analizzato la sconfitta del numero uno al mondo nella finale del Roland Garros contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. La differenza principale tra i due campioni, secondo l'esperto, è che "Sinner, per via della squalifica del doping, è tornato a giocare nell'ultimo mese. Due tornei e due finali. Ha anche detto: 'Non mi aspettavo di arrivare in finale a Parigi o comunque ci avrei messo la firma'. Poi ovviamente fa male perdere in questo modo perché perde con tre match point. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner smascherato dallo psicologo: "Perché ha perso"

