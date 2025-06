Jannik Sinner pronto per Halle e Wimbledon dopo la delusione di Parigi

Dopo la delusione a Parigi, Jannik Sinner si prende un meritato respiro e si prepara a tornare in campo con rinnovata grinta. Con il cuore ancora pulsante per i sogni di gloria, il talentuoso tennista italiano si appresta a sfidare le sfide di Halle e Wimbledon, prontissimo a scrivere nuove pagine della sua straordinaria carriera. La sua determinazione è più forte che mai: l’avventura continua, e il tennis aspetta solo lui.

Un paio di giorni di vacanza e poi Jannik Sinner (nella foto) tornerà a Montecarlo. Nell'agenda dell'altoatesino prima c'è il torneo di Halle, un Atp 500 che si disputerà in Germania tra il 16 ed il 22 giugno e poi c'è lo Slam britannico di Wimbledon che andrà in scena dal 30 giugno al 13 luglio. Un breve periodo di stacco per ricaricare le pile era necessario dopo la delusione di Parigi, dove all'altoatesino è sfuggito il suo primo Roland Garros e dove l'azzurro ha fatto vedere tutto il suo volto umano dichiarando che non avrebbe dormito la notte per come erano andate le cose. I tre mesi di inattività dovuti alla squalifica patteggiata si sono fatti sentire, ma non sarebbe rispettoso nei confronti di Carlos Alcaraz attribure solo a questo fattore le finali perse da Sinner a Roma e in Francia.

