Jannik Sinner la rivelazione di McEnroe | Cosa mi ha confessato Cahill

Jannik Sinner, la promessa del tennis italiano, sta catturando l'attenzione non solo per il suo talento, ma anche per le parole di grandi protagonisti come John McEnroe e Darren Cahill. Durante il Roland Garros, Cahill ha confidato a McEnroe le sue preoccupazioni sulla concentrazione di Sinner, rivelando come il coach si impegni con passione per mantenere alto il focus del giovane talento. Un racconto che svela il dietro le quinte di un percorso promettente e ricco di sfide.

Di  Jannik Sinner ha parlato anche John McEnroe direttamente con Darren Cahill, l’allenatore dell’altoatesino pronto ad andare in pensione a fine stagione, durante il torneo del Roland Garros. Così le’x tennista e commentatore delle gare del Roland Garros per Eurosport, intervista dal Corriere della Sera, ha detto nel corso dell’intervista: “(Cahill, ndr ) Mi ha detto che la preoccupazione è stata non far perdere a Jannik il focus tra l’Australia e Roma, nei tre mesi di stop. Ci sono riusciti. È tornato un Sinner uguale a quello che avevamo lasciato a Melbourne con la coppa in mano. Non vedo differenze. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, la rivelazione di McEnroe: "Cosa mi ha confessato Cahill"

