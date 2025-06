Jamie Foxx in lacrime premiato dopo l'ictus | Ringrazio Dio per avermi dato una seconda opportunità

Jamie Foxx, visibilmente emozionato e in lacrime, sale sul palco dei BET Awards per ricevere un prestigioso riconoscimento. La sua commozione si mescola alla gratitudine, mentre ringrazia Dio per avergli concesso una seconda opportunità dopo l’ictus del 2023. Un momento di profonda umanità e speranza, che ricorda a tutti noi quanto la vita possa riservare sorprese e rinascite. Continua a leggere per scoprire come Foxx ha affrontato questa sfida.

Jamie Foxx ritira il premio ai BET Awards, istituiti per celebrare personalitĂ di spicco afroamericane nel mondo dell'arte. L'attore, tra le lacrime, parla della seconda chance avuta dopo l'ictus che lo ha colpito nel 2023. 🔗 Leggi su Fanpage.it

