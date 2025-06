James Gunn si è rifiutato di inserire Thor in Guardiani della Galassia Vol 3 | Non capisco bene il personaggio

James Gunn, il visionario dietro i Guardiani della Galassia, ha rivelato di aver rifiutato di inserire Thor nel terzo capitolo della saga. La sua scelta nasce da una comprensione profonda dei personaggi e della coerenza narrativa. Gunn ha difeso con passione la sua visione, anche contro lo studio di produzione, sottolineando quanto sia importante mantenere l’integrità artistica. Ma cosa ha spinto Gunn a questa decisione? Scopriamolo insieme.

James Gunn ha difeso con forza la sua amata serie di film Guardiani della Galassia, anche contro lo studio che l’ha prodotta. In una recente intervista con Entertainment Weekly, Gunn ha dichiarato di essersi opposto alla linea temporale collegata dell’ MCU dopo aver visto Thor unirsi ai Guardiani nel finale di “ Avengers: Endgame ”. “ Ho scritto nelle note della sceneggiatura: ‘Non lo inserirò. Non voglio Thor nei Guardiani. Non voglio fare un film con Thor’ ”, ha spiegato Gunn. “ Non capisco molto bene il personaggio. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

