Jacobelli | Chivu-Inter? Scelta diversa che può rivelarsi vincente!

L’Inter in questa finestra di mercato, rimasta orfana del proprio allenatore, vira su un sostituto giovane come Cristian Chivu. Una mossa, come riporta Xavier Jacobelli su Sky Sport, in controtendenza rispetto alla concorrenza ma che potrebbe portare giovamento. MOSSA VINCENTE – L’Inter in questo calcio mercato agisce in controtendenza sia a livello di giocatori che di allenatore. Se le competitor hanno puntato su tecnici esperti come il Napoli su Conte, la Roma su Gasperini, il Milan su Allegri, l’Inter invece ha virato verso un allenatore giovane ma di prospettiva. Xavier Jacobelli, su Sky Sport, spiega perchĂ© questa può essere una scelta vincente: «L’Inter fa una mossa diversa rispetto alla concorrenza ed è auspicabile che i giovani, che conosce molto bene Chivu, vengano valorizzati. 🔗 Leggi su Inter-news.it