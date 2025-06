IWC lancia un orologio in omaggio a uno dei film più belli di Tom Cruise a meno di 10.000 euro

un orologio un compagno perfetto per chi desidera coniugare stile e performance senza ostentare. IWC, con il suo nuovo Pilot's Watch Automatic 41 TOP GUN Mojave Desert, rende omaggio a uno dei film più iconici di Tom Cruise, offrendo un capolavoro di eleganza a meno di 10.000 euro. Un pezzo che non passa inosservato, ma si distingue per raffinatezza e funzionalità.

IWC sa bene che esistono orologi super appariscenti e altri super discreti in grado di fare molto rumore tra chi se ne intende. Il Pilot's Watch Automatic 41 TOP GUN Mojave Desert di IWC Schaffhausen appartiene alla seconda categoria. Non è fatto per essere al centro dell’attenzione, ma è un vero e proprio modello da aviatore, con un look super elegante e un sacco di funzionalità. La cassa in ceramica sabbia e le linee affilate, fanno di questo nuovo segnatempo a tre lancette una rivisitazione in chiave low-profile dei codici dell'orologeria militare. Meno massiccio rispetto ai fratelli maggiori da 46 mm, ma altrettanto serio nelle intenzioni, il nuovo IWC colpisce per il delicato equilibrio tra estetica tecnica ed efficiente sobrietà. 🔗 Leggi su Gqitalia.it