Ius scholae cerimonia a Firenze per la cittadinanza onoraria

Firenze si prepara a celebrare un momento storico di inclusione e crescita condivisa: il 12 giugno, nel salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, 125 giovani riceveranno il riconoscimento dell’ius scholae, simbolo di un futuro fatto di diritti e integrazione. Una cerimonia che non solo onora le nuove cittadinanze, ma anche il valore della multiculturalità. La città si impegna a costruire un domani più giusto e accogliente, dimostrando che l’unità si rafforza con la diversità.

Firenze, 12 giugno 2025 - La sindaca di Firenze Sara Funaro consegnerà ai 125 bambini e ragazzi che ne hanno fatto domanda l'attestato di cittadinanza onoraria e dunque lo ius scholae: la cerimonia si svolgerà il 12 giugno alle ore 15 nel salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio alla presenza anche degli assessori Benedetta Albanese (con delega all'educazione), Laura Sparavigna (anagrafe) e Nicola Paulesu (welfare e immigrazione). Il Comune di Firenze ha istituito e disciplinato lo ius scholae, riconoscimento della cittadinanza onoraria per le ragazze e i ragazzi nati da genitori stranieri regolarmente soggiornanti che, previa frequenza di almeno cinque anni, hanno completato uno o più cicli scolastici nel sistema di istruzione e formazione italiano e hanno conseguito almeno il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ius scholae, cerimonia a Firenze per la cittadinanza onoraria

