Italians a go-go djset alla Notte bianca di Pontedera

Preparati a vivere un'esperienza unica con Italians A Go-Go alla Notte Bianca di Pontedera! In Piazza Mazzinghi, il DJ set ti farà immergere in un viaggio musicale attraverso decenni di successi italiani, dal ritmo coinvolgente degli anni Sessanta fino alle hit più attuali. Italians A Go-Go è il party tra la tradizione della balera e l'energia della Milano da bere, pronto a trascinarti in una notte indimenticabile. Non mancare!

In occasione della Notte Bianca di Pontedera, arriva in Piazza Mazzinghi il djset di ITALIANS A GO-GO che vi farà ballare e cantare tutta la notte con i più grandi successi di musica italiana dagli anni Sessanta a oggi. Italians a Go-Go è il party a metà strada tra la balera e la Milano da. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Italians a go-go djset alla Notte bianca di Pontedera

Se ne parla anche su altri siti

Pagani, Notte Bianca con il dj set Andrea Damante; La Notte Bianca in Parco Sempione: aperitivo a buffet, dj-set e salita offerta alla Torre Branca; Notte Elettronica in via Garibaldi: festa nella strada più elegante di Genova con dj-set gratuito.

Notte Bianca di Legnano 2025 sabato 14 giugno: in centro è tutta una festa. Il programma degli eventi - Torna la manifestazione che dà il via alla bella stagione: le piazze e le vie della città si riempiranno di tanta musica, spettacoli e street food ...