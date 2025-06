Italiani irregolari negli Usa verso Guantanamo? Tajani rassicura | cosa succede davvero

In un scenario inquietante, l’amministrazione Trump si prepara a trasferire migliaia di migranti irregolari negli Stati Uniti alla base di Guantanamo, tra cui europei, italiani inclusi. Una decisione che suscita preoccupazione e domande sulla gestione delle crisi migratorie e sui diritti umani. Tuttavia, Tajani rassicura: cosa sta davvero accadendo? Scopriamolo insieme.

L'amministrazione di Donald Trump si sta preparando ad avviare il trasferimento potenziale di migliaia di stranieri, illegalmente negli Stati Uniti, nella base militare di Guantanamo, a Cuba. Le operazioni dovrebbero iniziare in settimane, come riferisce il Washington Post, e dovrebbero coinvolgere cittadin europei tra cui anche italiani. Il quotidiano afferma che "gli stranieri sotto esame" provengono anche da "nazioni europee alleate". La listra comprende Regno Unito, Italia, Francia, Germania, Irlanda, Belgio, Paesi Bassi, Lituania, Polonia, Turchia e Ucraina. L'elenco comprende anche paesi extraeuropei, con molti soggetti provenienti in particolare da Haiti.