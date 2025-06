Italiani e integratori un' abitudine da 4 miliardi di euro Boom di ricerche online

una tendenza in costante crescita, con un mercato da 4 miliardi di euro e una ricerca online in continuo aumento. Gli italiani, sempre più consapevoli della propria salute, scelgono integratori specifici per ogni esigenza, rendendo questa abitudine un fenomeno di larga diffusione. Ma quali sono le vere motivazioni dietro questo boom? Scopriamolo insieme, analizzando dati e prospettive future di un settore in piena espansione.

Roma, 11 giugno 2025 – Un tempo c’erano solo le vitamine, come la vitamina C sotto forma di caramelle all’arancia, da assumere magari in inverno, o nei periodi in cui si era maggiormente esposti a raffreddori e influenza. Oggi c’è un integratore alimentare per ogni possibile disturbo o condizione che ci affligga: progettati per completare – non per sostituire – un' alimentazione corretta e un 'attività fisica regolare, gli integratori sono sempre più centrali nelle abitudini di consumo degli italiani. A confermarlo sono i numeri: se, nell’ultimo anno (maggio 2024 - aprile 2025), le farmacie italiane hanno dispensato oltre 203 milioni di confezioni di integratori, per un valore complessivo di quasi 4 miliardi di euro (fonte: Pharma Data Factory), molto vivace è anche il canale degli acquisti online. 🔗 Leggi su Quotidiano.net